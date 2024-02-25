В Лас-Вегасе прошла церемония Global Poker Awards: кому достались покерные Оскары

Церемонию Global Poker Awards уже привычно называют своеобразным аналогом голливудского Оскара. В 2024 году самые престижные статуэтки в мире покера раздавали уже в пятый раз подряд.

Еще до самой церемонии было известно, что главные награды заберут Бин Вэнг и Кристен Фоксен среди мужчин и женщин соответственно.

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Впрочем, в других номинациях интриги хватало. В то же время церемония проходила не без нотки скорби. В 2023 году из жизни ушел Дойл Брансон – настоящая легенда интеллектуальной игры. Его потомкам, к слову, передали статуэтку "Икона покера".

Звание "Прорыв года" досталось австрийцу Янсу Арендсу, британец Берт Girafganger7 Стивенс стал "Стримером года", а звездного Стефена Чидвика уже не впервые признали самым сложным оппонентом.

Полный список победителей Global Poker Awards-2024

Покерист года: Бин Вэнг

Покеристка года: Кристен Фоксен

Прорыв года: Янс Арендс

Человек года в индустрии: Адам Плиска

Лучший промоутер турнира: Тоби Стоун

Лучший фестиваль: Wynn Millions

Лучший ивент: Главное событие WSOP

Лучший ведущий: Али Неджад

Благотворительная инициатива года: Надя Магнус

Лучшая игра за финальным столом: Даниэль Сепиол на чемпионате WPT

Икона покера: Дойл Брансон

Лучший влогер: Джаман Бертон

Самый тяжелый оппонент по версии игроков: Стефен Чидвик

Лучший подкаст: The Chip Race

Игрок года PokerGO: Айзек Хэкстон

Стример года: Берт Girafganger Стивенс

Выбор фанов – личность года: Грег Greg Goes All In Лиоу

Выбор фанов – лучшая прямая трансляция: PokerStars Live

Выбор фанов – трофей года: Asian Poker Tour Taipei Lion Trophy

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