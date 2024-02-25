У Лас-Вегасі відбулася церемонія Global Poker Awards: кому дісталися покерні Оскари

Церемонію Global Poker Awards уже звично називають своєрідним аналогом голлівудського Оскара. У 2024 році найпрестижніші статуетки у світі покеру роздавали вже уп’яте поспіль.

Ще до самої церемонії було відомо, що головні нагороди заберуть Бін Венг та Крістен Фоксен серед чоловіків та жінок відповідно.

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Втім, в інших номінаціях інтриги не бракувало. Водночас церемонія минала не без нотки скорботи. У 2023 році із життя пішов Дойл Брансон – справжня легенда інтелектуальної гри. Його нащадкам, до слова, передали статуетку "Ікона покеру".

Звання "Прорив року" дісталося австрійцю Янсу Арендсу, британець Берт Girafganger7 Стівенс став "Стрімером року", а зіркового Стефена Чідвіка вже не вперше визнали найскладнішим опонентом.

Повний список переможців Global Poker Awards-2024

Покерист року: Бін Венг

Покеристка року: Крістен Фоксен

Прорив року: Янс Арендс

Людина року в індустрії: Адам Пліска

Найкращий промоутер турніру: Тобі Стоун

Найкращий фестиваль: Wynn Millions

Найкращий івент: Головна подія WSOP

Найкращий ведучий: Алі Неджад

Благодійна ініціатива року: Надя Магнус

Найкраща гра за фінальним столом: Даніель Сепіол на чемпіонаті WPT

Ікона покеру: Дойл Брансон

Найкращий влогер: Джаман Бертон

Найважчий опонент за версією гравців: Стефен Чідвік

Найкращий подкаст: The Chip Race

Гравець року PokerGO: Айзек Гекстон

Стрімер року: Берт Girafganger Стівенс

Вибір фанів – особистість року: Грег Greg Goes All In Ліоу

Вибір фанів – найкраща пряма трансляція: PokerStars Live

Вибір фанів – трофей року: Asian Poker Tour Taipei Lion Trophy

Шон Діб розкрив секрет схуднення

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