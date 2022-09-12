Турнир, в котором профессионалы сражались вместе с крупными бизнесменами-любителями за одним столом, достиг финальной стадии. В игре осталось 16 покеристов, каждый из них гарантировал себе минимум 380 000 долларов. Чемпион получит 5 500 000 долларов.

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Баббл-боем этого турнира стал известный профессионал Крис Брюэр, которому невероятно везло в олл-инах с коротким стеком. Он трижды удваивался, но в конце концов всё-таки вылетел по своей же вине на 18 месте. Американец не увидел оупен-рейза и подумал, что коллирует пуш с баттона от Эбони Кенни. В итоге получилось выставление AJo против KK. Брюэр даже не сдержал слёз.



Уверенно лидируют в турнире перед заключительным днём Фёдор Хольц (78 ББ) и Линус Лёлигер (74 ББ). С другой стороны чипкаунта расположились Алексей Поняков и Вадим Годзданкер.



В игре по-прежнему остаётся 50% любителей, среди которых остались Леон Цукерник и Тони Джи. Также в игре Дэниель Кейтс. На этот раз "Джанглмен" предстал перед всеми в образе Тритона – сына Посейдона, и в таком виде отыграл все 13 часов. Трансляция финального дня турнира пройдет сегодня.