Турнір, у якому професіонали грають поруч із бізнесменами-любителями, досяг фінальної стадії. У грі залишилося 16 учасників. Кожен із них гарантував собі мінімум 380 000 доларів. Чемпіон отримає 5 500 000 доларів.

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Баббл-боєм цього турніру став відомий професіонал Кріс Брюер, якому неймовірно щастило в олл-інах із коротким стеком. Він тричі подвоювався, але врешті-решт вилетів за своєю провиною на 18 місці. Американець не побачив оупен-рейзу, розцінюючи, що підтримує пуш із батона від Ебоні Кенні. У результаті виставився з AJo проти KK. Після поразки Брюер навіть не стримав сліз.

Впевнено лідирують у турнірі перед заключним днем Федір Хольц (78 ББ) та Лінус Льолігер (74 ББ). По інший бік чип-каунту розташувалися Олексій Поняков та Вадим Годзданкер.

У грі, як і зі старту, залишається 50% любителів. Найвідоміші з них – Леон Цукерник і Тоні Джи. Також у грі Деніель Кейтс. Цього разу "Джанглмен" вирядився в образ Тритона – сина Посейдона. Так він відіграв усі 13 годин. Трансляція фінального дня турніру відбудеться сьогодні.