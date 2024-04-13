Гарет обратил внимание на проблемные места в игре большинства неопытных покеристов и объяснил, как с ними разобраться.

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Рейзите на лимпы малого блайнда

Не давайте оппоненту на малом блайнде часто смотреть флопы задешево. Рейзить можно 40-45% диапазона. В стеках 100 ВБ рейндж рейза состоит из сильных рук и коннекторов. Кстати, солверу очень нравится рейзить одномастные руки. В стеках 30 ВБ, на большом блайнде GTO чекает много мастных рук, а вместо них рейзит разномастные.

Не ввязывайтесь в мультипоты

В стеках 40 ВБ, даже против UTG, вы защищаете большой блайнд очень широко, примерно половиной рук (часть рейз). Если кто-то уже заколлил до вас, несмотря на хорошие шансы банка, вы должны уравнивать ставку реже! Например, в пас идут все слабые разномастные Ах, Кх, Qx. Даже разномастные А-Т, К-Т и J-T играют этот спот в ноль. Против двух игроков с сильными диапазонами очень сложно реализовать эквити без позиции.

Играйте больше 3-бетов на большом блайнде

Пассивная игра на большом блайнде – огромная ошибка поля. Против катофа солвер в стеках 30 ВБ 3-бетит 14.7% рук, против батона - 18.6%. В стеках 100 ВБ – 11.3% и 16.2% соответственно. Откройте свою базу и посмотрите, как часто вы 3-бетите на ВБ. Вы удивитесь и поймете, над чем нужно работать.

Украинский "финансовый гений" хорошо заработал на Мальте

Украинский покерист Сергей Аларики, который в свое время получал звание "финансового гения", сыграл за финальным столом Главного события EAPT на Мальте. Украинец занял седьмое место и заработал более 7 тысяч долларов.