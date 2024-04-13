Гарет звернув увагу на проблемні місця у грі більшості недосвідчених покеристів та пояснив, як з ними розібратися.

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Рейзіть на лімпи малого блайнда

Не давайте опонентові на малому блайнді часто дивитися флопи задешево. Рейзити можна 40-45% діапазону. У стеках 100 ВБ рейндж рейза складається з сильних рук та конекторів. До речі, солверу дуже подобається рейзити одномастні руки. У стеках 30 ВБ, на великому блайнді GTO чекає багато масних рук, а замість них рейзить різномасні.

Не вв’язуйтеся у мультипоти

У стеках 40 ВБ, навіть проти UTG, ви захищаєте великий блайнд дуже широко, приблизно половини рук (частина рейз). Якщо хтось уже заколов до вас, попри хороші шанси, ви повинні зрівнювати ставку рідше! Наприклад, у пас йдуть усі слабкі різномасні Ах, Кх, Qx. Навіть різномасні А-Т, К-Т та J-T грають цей спот у нуль. Проти двох гравців із сильними діапазонами дуже складно реалізувати еквіті без позиції.

Грайте більше 3-бетів на великому блайнді

Пасивна гра на великому блайнді – величезна помилка поля. Проти катофа солвер у стеках 30 ВБ 3-бетить 14.7% рук, проти батона — 18.6%. У стеках 100 ВБ – 11.3% та 16.2% відповідно. Відкрийте свою базу і подивіться, як часто ви 3-бетите на ВБ. Ви здивуєтесь та зрозумієте, над чим потрібно працювати.

Український "фінансовий геній" добре заробив на Мальті

Український покерист Сергій Аларікі, який свого часу здобував звання "фінансового генія", зіграв за фінальним столом Головної події EAPT на Мальті. Українець посів сьоме місце і заробив понад 7 тисяч доларів.