На фронте погиб известный украинский покерист Павел Колинковский

Украинское покерное сообщество понесло тяжелую потерю. В боях с российскими оккупантами погиб один из самых талантливых молодых игроков в покер Павел "palyaaa" Колинковский.

Страшное известие с фронта сообщил покерист Глеб Ковтунов в своем инстаграме. Павел Колинковский пошёл на войну добровольцем после полномасштабного вторжения.

Читайте также Памяти Дойла Брансона: чем прославился самый легендарный игрок в покер всех времен

Что известно о погибшем покеристе

До начала полномасштабного вторжения Павел Колинковский был успешным покеристом. В офлайне в основном играл события Мировой серии покера, куда ездил в 2021 и 2022 годах. В живых турнирах выиграл более 39 000 долларов.

В онлайне Колинковский только начинал строить серьёзную карьеру. Молодой украинский быстро поднялся до высоких лимитов, где показывал впечатляющие результаты: играл за финальным столом Super Millions, выигрывал чемпионское звание престижной серии SCOOP.

Вечная память Герою!