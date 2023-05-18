На фронті загинув відомий український покерист Павло Колінковський

Покерна спільнота України зазнала важкої втрати. У боях з російськими окупантами загинув один із найбільш обдарованих молодих гравців у покер Павло "palyaaa" Колінковський.

Страшну звістку з фронту повідомив покерист Гліб Ковтунов у своєму інстаграмі. Павло Колінковський добровільно пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Що відомо про загиблого покериста

До початку повномасштабного вторгнення Павло Колінковський був успішним покеристом. В офлайні здебільшого грав події Світової серії покеру, куди їздив у 2021 та 2022 роках. Загалом у живих турнірах виграв понад 39 000 доларів.

В онлайні Колінковський лише починав будувати серйозну кар'єру. Молодий українець швидко піднявся до високих лімітів, де показував вражаючі результати: грав за фінальним столом Super Millions, вигравав звання чемпіона SCOOP.

Вічна пам'ять Герою!