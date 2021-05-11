Современный комплекс пытается соответствовать актуальным финансовым трендам. Владельцы "Resorts World Las Vegas" сотрудничают с компанией Gemini – одним из лидеров на рынке криптовалют, поэтому новое заведение первым из местных казино предлагает опцию расчета за услуги с помощью крипто-кошелька. Gemini гарантирует гостям "Resorts World Las Vegas" абсолютную безопасность и удобство транзакций.

Читайте также: Offline-покер прощается с последствиями пандемии коронавируса

Услуга, правда, пока не распространяется на игровые дисциплины – требуется согласие от местных властей. Впрочем, создатели ноу-хау обещают закрыть и этот пробел. Еще бы, в новом казино заведения ждут большого наплыва клиентов. Под игорную зону здесь выделили почти 11 тысяч квадратных метров, а для покеристов – три десятка столов.