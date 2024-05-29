Поразвлекался на 16 миллионов фунтов: эпические покерные посиделки плейбоя и финансиста
Источник:Cardmates
Джордж Котрел потерял целое состояние всего за одну сессию во время дорогой кэш-игры в Черногории. Британского толстосума изрядно подоили китайские миллиардеры и голливудские знаменитости.
Пока мастера турнирного покера рисковали серьезными средствами во время серии Triton Poker в Черногории, рядом в зале для кэш-игры бушевали куда более дорогие покерные баталии. Состоятельные бизнесмены, звезды кино и регуляры-хайроллеры устроили "рыбалку" на Джорджа Котрела – британского финансиста с сомнительными игровыми способностями.
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30-летний миллионер не отходил от стола целый вечер и всю ночь, наслаждался игрой, и не стеснялся рисковать. По словам Котрела, экшен был настолько дорогим, что обычно еще до флопа в банке оказывались несколько сотен тысяч долларов. В конце концов, Джордж не почувствовал, как проиграл от 16 до 18,5 миллиона фунтов по версии различных источников.
Джордж Котрел / Фото speakerhub.com
Джордж Котрел / Фото speakerhub.com
Также Джордж неоднократно признался в своей игровой зависимости, что очевидно и сыграло с ним злую шутку во время каникул в Черногории. Впрочем, как пишет Daily Mail, проигрыш огромной суммы совсем не расстроил финансиста. Он покидал стол в хорошем настроении, видимо для него несколько десятков миллионов фунтов – это не деньги.
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