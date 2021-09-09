Фильм о покере "Холодный расчет" претендует на главный приз Венецианского кинофестиваля

Картина "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком в главной роли номинирована на "Золотого льва". Результаты Венецианского кинофестиваля объявят 11 сентября.

"Холодный расчет" вошел в список номинантов Венецианского кинофестиваля. Также на главную награду – "Золотой лев" будут претендовать следующие картины:

"Сила собаки" (в главной роли Бенедикт Камбербэтч)

"Рука Бога" (фильм о Диего Марадоне)

"Официальный конкурс" (в главной роли Антонио Бандерас)

"Параллельные матери" (в главной роли Пенелопа Круз)

"Мона Лиза и кровавая луна" (в главной роли Кейт Хадсон)

"Спенсер" (в главной роли Кристен Стюарт)

"Незнакомая дочь" с Оливией Колман

Интересно Приехал на свадьбу дочери и выиграл миллион долларов: как Эрик Сайдел победил на WSOP

Фильм о покере "Холодный расчет" еще не появился в широком прокате, но критики уже дали ему очень хорошие рецензии. Metacritic оценили работу 80 баллами, Rotten Tomatoes предоставили 93%.

Сюжет и актеры

Этот фильм действительно собрал звезд первой величины: Оскар Айзек, Тиффани Хэддиш, Тай Шеридан, Уиллем Дефо, Катерина Беккер, Адриенна Лау. Зрителей ждет триллер о мести, события которого тесно связаны с миром покера на максимальных ставках. В центре сюжета профессиональный игрок Уильям Телль. Он увлекся азартными играми еще в тюрьме, а теперь путешествует из казино в казино, не оставляя за собой следов. В один момент к нему обращается товарищ и их усилия объединяются ради мести против общего врага.

"Холодный расчет": смотрите трейлер

Премьера в Украине

Мировая премьера "Холодного расчета" состоялась на Венецианском кинофестивале. В украинских кинотеатрах лента появится в прокате 23 сентября.