Фільм про покер "Холодний розрахунок" претендує на головний приз Венеційського кінофестивалю
Джерело:Телеграм-канал Pokeroff
Стрічка "Холодний розрахунок" з Оскаром Айзеком у головній ролі номінована на "Золотого лева". Результати Венеційського кінофестивалю оголосять 11 вересня.
"Холодний розрахунок" увійшов до списку номінантів Венеційського кінофестивалю. Також на головну нагороду – "Золотого лева" претендуватимуть такі стрічки:
- "Сила собаки" (у головній ролі Бенедикт Камбербетч)
- "Рука Бога" (фільм про Дієго Марадону)
- "Офіційний конкурс" (у головній ролі Антоніо Бандерас)
- "Паралельні матері" (у головній ролі Пенелопа Круз)
- "Мона Ліза і кривавий місяць" (у головній ролі Кейт Хадсон)
- "Спенсер" (у головній ролі Крістен Стюарт)
- "Незнайома донька" з Олівією Колман
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Кінострічка про покер "Холодний розрахунок" (The Card Counter) ще не з'явилася у широкому прокаті, але критики вже гідно висловились на основі власних рецензій. Metacritic оцінили роботу 80 балами, Rotten Tomatoes надали 93%.
Сюжет і акторський склад
Ця стрічка дійсно зібрала зірок першої величини: Оскар Айзек, Тиффані Хеддіш, Тай Шерідан, Віллем Дефо, Катерина Беккер, Адріенна Лау. Глядачів чекає трилер про помсту, події якого тісно пов'язані зі світом покеру на максимальних ставках. У центрі сюжету професійний гравець Вільям Телл. Він захопився азартними іграми у в'язниці, а тепер подорожує різними казино, не лишаючи за собою слідів. Та в один момент до нього звертається товариш і їх зусилля об'єднуються заради помсти спільному ворогу.
"Холодний розрахунок": дивіться трейлер
Прем'єра в Україні
Світова прем'єра "Холодного розрахунку" відбулася на Венеціанському кінофестивалі. В українських кінотеатрах стрічка з'явиться у прокаті 23 вересня.