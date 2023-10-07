Возможно, картина "Казино Рояль" не имеет того карточного реализма, который присущ "Шулерам", но именно благодаря ему многие поклонники "Бондианы" впервые познакомились с покером. Завораживающие раздачи из этого фильма сделали покер еще привлекательнее для широкой аудитории.

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На этот раз персонаж Дэниеля Крейга противостоял злодею Ле Шиффру, воплощенному актером Мадсом Микельсеном. Помимо экшн-сцен, ключевая роль в фильме отведена покеру. Основной задачей агента 007 в этом фильме было не дать главному злодею выиграть в покерном турнире.

Как оказалось, у главного антагониста были недочёты в математических расчётах. Самые внимательные покеристы это заметили. Во время игры на яхте Ле Шиффр сказал оппоненту, что него 2 пары, а у противника 17,4% шансов собрать стрит.

Эпизод из фильма "Казино Рояль": смотрите видео

В итоге оппонент сдался, но формула аутов была просчитана неверно. Если бы он не раскрыл свою комбинацию, формула рассчитывалась бы так: 8 аутов / 46 нераскрытых карт. Но из-за своей подсказки он убрал из формулы 2 неизвестные карты. По итогу получается, что у оппонента было 8 аутов и 18.18% на стрит. То есть шансов у соперника было побольше.