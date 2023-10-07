Можливо, фільм "Казино Рояль" не має того реалізму гри, як у "Шулерах", але саме завдяки йому багато шанувальників "Бондіани" познайомилися з покером. Напружені роздачі з цього фільму зробили покер ще привабливішим для широкої аудиторії.

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Цього разу персонаж Деніеля Крейга протистояв лиходію Ле Шиффру, якого втілив актор Мадс Мікельсен. Окрім екшн-сцен, важливо роль у фільмі відведена покеру. Основним завданням агента 007 було не дати головному поганцю перемогти у покерному турнірі.

Як виявилося, у головного антагоніста були недоліки у математичних розрахунках. Найуважніші гравці це помітили. Під час роздачі на яхті Ле Шиффр сказав супернику, що у нього 2 пари, тоді як його шанси зібрати стріт складають 17,4%.

Епізод із фільму "Казино Рояль": дивіться відео

Суперник здався, хоча формула аутів була прорахована неправильно. Якби він не розкрив свою комбінацію, то формула розраховувалась би так: 8 аутів / 46 нерозкритих карт. Але через свою підказку він прибрав із формули 2 невідомі карти. Тому в опонента було 8 аутів та 18,18% на стріт, тобто, шансів у суперника було більше.