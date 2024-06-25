Звезды покера поругались из-за женщин: Хельмут предлагает интересный эксперимент

Рекордсмен мира по количеству браслетов WSOP убежден, что покеристки вполне конкурентны в противостоянии с мужчинами в интеллектуальной игре. Зато у Бенджамина Ролле совсем другая позиция, которая вызвала волну недовольства среди представительниц прекрасного пола.

Покер – игра, прежде всего, мужчин. С этим трудно не согласиться, если, подчеркиваем, речь идет о количественном соотношении представителей разных полов в этой интеллектуальной игре. По последним статистическим данным, в турнирном покере представительство женщин составляет лишь 3% от общего количества участников, а потому и успехи девушек существенно меньше. Но это не аргумент для известного стримера и покерного коуча Бенджамина Ролле.

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В своих соцсетях австриец заострил внимание на этой теме и проглотил волну хейта и обвинений в сексизме. Ведь Ролле утверждает, что мужчины имеют преимущество над женщинами в интеллектуальных играх, в частности покере, из-за определенных биологических различий. Речь о другом строении мозга, а потому и лучшей способности мыслить логически и так далее.



Бенджамин Ролле / Фото Instagram @bencb789

В дискуссию с Бенджамином вступил Фил Хельмут, один из самых авторитетных представителей покера и игрок, который, в отличие от Ролле, уже почти 40 лет отдал этой профессии. Так вот Poker Brat убеждает, что женщины мало чем уступают мужчинам за овальными столами, и приводит аргумент. В одном из игорных заведений Commerce Casino недавно более 30% всех турниров выиграли именно покеристки.



Фил Хельмут прибывает на WSOP / Фото PokerNews

В конце концов, чтобы поставить точку в этом гендерном покерном противостоянии, Хельмут предлагает провести короткий турнир с бай-ином 5 000 долларов, где сыграют восемь женщин и столько же мужчин. Все это действо, чтобы потом не было вопросов, Фил предлагает транслировать в прямом эфире.

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