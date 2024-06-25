Зірки покеру почубились через жінок: Хельмут пропонує цікавий експеримент

Рекордсмен світу за кількістю здобутих браслетів WSOP переконаний, що покеристки є цілком конкурентними у протистоянні із чоловіками у інтелектуальній грі. Натомість, у Бенджаміна Ролле геть інша позиція, яка викликала хвилю невдоволення серед представниць красивої статі.

Покер – гра, насамперед, чоловіків. З цим важко не погодитись, якщо, наголошуємо, мова йде про кількісне співвідношення представників різних статей у цій інтелектуальній грі. За останніми статистичними даними, в турнірному покері представництво жінок становить лише 3% від загальної кількості учасників, а тому й успіхи дівчат є суттєво меншими. Але це не аргумент для відомого стрімера і покерного коуча Бенджаміна Ролле.

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У своїх соцмережах австрієць загострив увагу на цій темі і проковтнув хвилю хейту та звинувачень у сексизмі. Адже Ролле стверджує, що чоловіки мають перевагу над жінками в інтелектуальних іграх, зокрема покері, через певні біологічні відмінності. Мова про іншу будову мозку, а тому і кращу здатність мислити логічно ітд.



Бенджамін Ролле / Фото Instagram @bencb789

У дискусію із Бенджаміном вступив Філ Хельмут, один із найбільш авторитетних представників покеру і гравець, який, на відміну від Ролле, уже майже 40 років віддав цій професії. Так от Poker Brat переконує, що жінки мало чим поступаються чоловікам за овальними столами, і наводить аргумент . В одному із гральних закладів Commerce Casino нещодавно понад 30% усіх турнірів виграли саме покеристки.



Філ Хельмут прибуває на WSOP / Фото PokerNews

Зрештою, щоб поставити крапку у цьому гендерному покерному протистоянні, Хельмут пропонує провести короткий турнір з бай-іном 5 000 доларів, де зіграють восьмеро жінок і стільки ж чоловіків. Усе це дійство, щоб потім не було запитань, Філ пропонує транслювати у прямому ефірі.

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