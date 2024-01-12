От скромности не умрет: Фил Хельмут сравнил себя с Майклом Джорданом

Рекордсмен Мировой покерной серии назвал себя одним из лучших игроков в истории. Впрочем, подчеркнул, что мысли о величии и славе мешают развитию и достижениям.

Можно ли назвать Фила Хельмута одним из лучших игроков в истории покера? Вопрос дискуссионный, но по крайней мере несколько достижений американца заслуживают того, чтобы снять шляпу. 17 браслетов Мировой покерной серии – ни один игрок и близко не подбирался к этому достижению.

К теме Считал и пустил слезу: Даниэль Негреану проиграл более 2 000 000 долларов в 2023 году

Фил Хельмут в 2023-м и в 1989-м годах / Фото PokerNews

Собственно, Хельмут в очередной раз это подчеркнул во время одного из последних интервью и отметил, что до сих пор, в свои 59, дает перцу оппонентам. В конце концов без лишней скромности Poker Brat констатировал, что его карьера чем-то напоминает путь пожалуй величайшего баскетболиста в истории Майкла Джордана.

Думаю, именно поэтому Майкл Джордан и Тайгер Вудс так усердно работали. И мне посчастливилось находиться в одной когорте с этими ребятами, – говорит Фил Хельмут.



Фил Хельмут / Фото PokerNews

В то же время член Зала славы покера не спешит почивать на лаврах. Ставит перед собой амбициозную цель – выиграть еще не менее 7 браслетов Мировой серии. А тщеславие в этом для Хельмута точно не помощник.

Если ты все время говоришь, что ты самый лучший, ты не улучшишься, и не сможешь максимально сосредотачиваться на работе, – такой вот совет от легенды.



Дойл Брансон и Фил Хельмут / Фото PokerNews

Наконец Фил намекнул, что не прочь еще два десятка лет оставаться в профессии, поставив в пример Дойла Брансона, который ушел из жизни в 2023 году. Ведь легендарный техасец, даже разменяв девятый десяток, оставался верен любимой игре.