Від скромності не помре: Філ Хельмут порівняв себе із Майклом Джорданом

Рекордсмен Світової серії покеру назвав себе одним із найкращих гравців в історії. Утім наголосив, що думки про велич і славу заважають розвитку і досягненням.

Чи можна назвати Філа Хельмута одним із найкращих гравців в історії покеру? Питання дискусійне, але принаймні кілька досягнень американця заслуговують на те, щоб зняти капелюха. 17 браслетів Світової серії покеру – жоден гравець і близько не підбирався до цього досягнення.

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Філ Хельмут у 2023-му і у 1989-му роках / Фото PokerNews

Власне, Хельмут вкотре на цьому наголосив під час одного із останніх інтерв’ю і зазначив, що й досі, у свої 59, дає перцю опонентам. Зрештою без зайвої скромності Poker Brat констатував, що його кар’єра чимось нагадує шлях мабуть найвеличнішого баскетболіста в історії Майкла Джордана.

Думаю, саме тому Майкл Джордан і Тайгер Вудс так старанно працювали. І мені пощастило перебувати в одній когорті з цими хлопцями, – каже Філ Хельмут.



Філ Хельмут / Фото PokerNews

Водночас, член Зали слави покеру не поспішає спочивати на лаврах. Ставить перед собою амбітну мету – виграти ще щонайменше 7 браслетів Світової серії. А пихатість у цьому для Хельмута точно не помічник.

Якщо ти весь час говориш, що ти найкращий, ти не покращишся, і не зможеш максимально зосереджуватись на роботі, – така от порада від легенди.



Дойл Брансон і Філ Хельмут / Фото PokerNews

Насамкінець Філ натякнув, що не проти ще зо два десятка років залишатись у професії, поставивши у приклад Дойла Брансона, який пішов із життя у 2023-му. Адже легендарний техасець, навіть розмінявши дев’ятий десяток, залишався вірним улюбленій грі.