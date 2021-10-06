Фил Хельмут продолжает погоню за 16-ым золотым браслетом

Легендарный американец, являющийся владельцем рекорда Мировой серии по количеству добытых трофеев, имеет реальные шансы на обновление достижения. Хельмут находится в когорте 18 игроков, которые продолжают борьбу за титул турнира стоимостью 10 000 долларов по Омахе Хай-Лоу.

В коллекции Хельмута, что интересно, пока нет трофея Мировой серии по Омахе. 13 браслетов американец выиграл в Холдем, в том числе и последний в 2018-м, а 2 – в турнирах в Разз.

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От 16-го браслета Фила отделяют 17 соперников, многие из них титулованные игроки. Сразу шестеро его оппонентов уже добывали по меньшей мере один трофей на турнирах WSOP. К ним не относится Эндрю Е, который вышел в финальный день с самым большим стеком (995 000 фишек).



Эндрю Е / Фото PokerNews

Фил Хельмут – восьмой в чип-каунте (550 000 фишек), и шансы на победу у опытного бойца довольно неплохие. К слову, каждый из тех, кто остался в игре, уже гарантировал себе 17 500 призовых. А чемпион, кроме золотого браслета, получит 317 тысяч долларов.

Для Фила Хельмута это будет уже третий ITM за первую неделю нынешней WSOP. Легендарный покерист финишировал шестым в турнире хайроллеров – 95 329 призовых, и занял 18-е место в ивенте Dealer’s Choice, откуда вынес 4 429 баксов.