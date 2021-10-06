Філ Хельмут продовжує погоню за 16-им золотим браслетом

Легендарний американець, який є власником рекорду Світової серії за кількістю здобутих трофеїв, має реальні шанси на оновлення досягнення. Хельмут перебуває в когорті 18 гравців, які продовжують боротьбу за титул тутніру за 10 000 доларів із Омахи Хай-Лоу.

В колекції Хельмута, що цікаво, поки немає трофею Світової серії із Омахи. 13 браслетів американець виграв у Холдем, зокрема і останній у 2018-му, 2 – у турнірах із Разза.

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Від 16-го браслета Філа відділяють 17 суперників, чимало з них титуловані гравці. Одразу шестеро його опонентів уже здобували щонайменше один трофей на турнірах WSOP. До них не належить Ендрю Є, який у фінальний день вийшов із найбільшим стеком (995 000 фішок).



Ендрю Є / Фото PokerNews

Філ Хельмут – восьмий у чип-каунті (550 000 фішок), і шанси на перемогу у досвідченого бійця доволі непогані. До слова, кожен із тих, хто залишився у грі, уже гарантував собі 17 500 призових. А чемпіон, окрім золотого браслету, отримає 317 тисяч доларів.

Для Філа Хельмута це буде вже третій ITM за перший тиждень цьогорічної WSOP. Легендарний покерист фінішував шостим в турнірі хайролерів – 95 329 призових, і посів 18-те місце в івенті Dealer’s Choice, звідки виніс 4 429 баксів.