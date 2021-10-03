Ивент номер 2 привлек внимание, прежде всего, хайроллеров-универсалов. Кроме солидного бай-ина в 25 000 долларов, покеристам пришлось вооружиться мастерством в 5 разновидностях игры, которые объединяет дисциплина H.O.R.S.E.

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Участие в турнире оказалось по карману 78 участникам, а баталии растянулись аж на 3 игровых дня. В итоге, только 12 лучших оправдали свои инвестиции, в частности, известные ветераны Дэвид Беньямин, Кари Катц, Фил Хельмут и Даниэль Негреану. Последнему суждено было стать баббл-боем финального стола, выигрыш Негреану составил 46 тысяч долларов.



Победитель турнира Эссе Кляйн / PokerNews

А вот самый титулованный покерист в истории Мировой серии Фил Хельмут продержался значительно дольше. Для завоевания 16-го в карьере браслета американцу не хватило 5 шагов – 95 329 долларов призовых. Между тем его соотечественник Эссе Кляйн довел дело до конца. Американец примерил свой первый в карьере браслет WSOP стоимостью 552 182 долларов.