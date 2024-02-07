Фил Хельмут объявил войну маскараду: легенда обвинил соперника в читерстве

На орехи досталось Айку Хэкстону, который продолжает надевать маску за покерным столом, пусть пандемия Covid-19 уже в прошлом. Своими претензиями к оппоненту Хельмут развернул оживленную дискуссию среди коллег по цеху.

Самый титулованный покерист в истории WSOP Фил Хельмут набросился с гневными комментариями на коллегу по цеху Айка Хэкстона. Причина недовольства звезды – медицинская маска, которую соперник не снимает на работе.

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Айк Хэкстон / Фото PokerGO

По мнению Хельмута, таким образом Айк, и другие игроки, которые слишком озабочены собственным здоровьем, получают своеобразное преимущество над оппонентами, поскольку прячут собственные эмоции при принятии решений.

НИКТО не имеет права прятать лицо, разве что за собственными ладонями. Это же не онлайн-покер. Здесь многое решают телзы. В этом и заключается суть игры – уметь скрывать собственные эмоции и, одновременно, читать оппонента, – написал Хельмут в соцсети Х.

Айк Хэкстон, а речь об игроке, который в живых турнирах выиграл значительно больше Хельмута – 47 млн долларов против почти 30 млн, не замедлил с саркастическим ответом.

Нет ничего лучше в покере, чем выигрывать деньги. Ничего, кроме того, как наблюдать за полными дураками в соцсетях, которые бесятся, видя маску на лице победителя, – парировал Айк Хэкстон.



Айк Хэкстон / Фото PokerGO

В конце концов, его поддержали немало коллег по цеху. Вот Шон Диб подколол Хельмута, предложив по такой логике запретить в живой игре солнечные очки и худи, которые испокон веков являются неотъемлемыми атрибутами маскировки в покере.



Фил Хельмут в образе Посейдона / Фото sport1

А вот Льюис Спенсер словесно зарядил легенде просто под дых, написав: "Было бы не плохо, если бы как можно меньше покеристов носили маски, и значительно больше тех, которые прибывают на турнир за 100 000 долларов в костюме Посейдона в сопровождении оркестра". Кто забыл, это речь именно о Филе, который практически на каждом большом турнире устраивает громкий маскарад. А это далеко не каждому по душе.