Філ Хельмут оголосив війну маскараду: легенда звинуватив суперника у чітерстві

На горіхи перепало Айку Хекстону, який продовжує вдягати маску за покерним столом, нехай пандемія Covid-19 уже в минулому. Своїми претензіями до опонента Хельмут розгорнув жваву дискусію серед колег по цеху.

Найтитулованіший покерист в історії WSOP Філ Хельмут накинувся із гнівними коментарями на колегу по цеху Айка Хекстона. Причина невдоволення зірки – медична маска, яку суперник не знімає на роботі.

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Айк Хекстон / Фото PokerGO

На думку Хельмута, в такий спосіб Айк, та й інші гравці, які надто переймаються власним здоров’ям, отримують своєрідну перевагу над опонентами, оскільки маскують власні емоції під час прийняття рішень.

НІХТО не має права ховати обличчя, хіба що за власними долонями. Це ж не онлайн-покер. Тут багато чого вирішують телзи. В цьому і полягає суть гри – вміти приховувати власні емоції і, водночас, читати опонента, – написав Хельмут у соцмережі Х.

Айк Хекстон, а мова про гравця, який в живих турнірах виграв значно більше за Хельмута – 47 млн доларів проти майже 30 млн, не забарився із саркастичною відповіддю.

Немає нічого кращого у покері, ніж вигравати гроші. Нічого, крім того, як спостерігати за цілковитими дурниками у соцмережах, які бісяться, бачачи маску на обличчі переможця, – парирував Айк Хекстон.



Айк Хекстон / Фото PokerGO

Зрештою, його підтримали чимало колег по цеху. Ось Шон Діб підколов Хельмута, запропонувавши за такою логікою заборонити в живій грі сонячні окуляри і худі, які споконвіку є невід’ємними атрибутами маскування у покері.



Філ Хельмут в образі Посейдона / Фото sport1

А от Льюїс Спенсер словесно зарядив легенді просто під дих, написавши: "Було б не зле, якби якомога менше покеристів носили маски, і значно більше тих, які прибувають на турнір за 100 000 доларів в костюмі Посейдона у супроводі оркестру". Хто забув, це мова саме про Філа, який практично на кожному великому турнірі влаштовує гучний маскарад. А це далеко не кожному до душі.