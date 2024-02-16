GTO – это теоретически оптимальная стратегия для игры в покер. Поэтому неудивительно, что многие профессионалы пытаются ее придерживаться, пусть это и непросто. В то же время даже GTO имеет слабые места, поэтому Фил Гальфонд в новой статье поделился несколькими идеями, которые помогут противостоять мастерам GTO.

К теме Покер и кулинарные шедевры: на ТВ стартует уникальное шоу

Оптимальная стратегия – классная вещь, но уязвимая

Никто не способен постоянно играть достаточно близко к GTO. Итак, атаковать надо там, где люди отклоняются от нее. Возьмем, например, бет-сайзинги – наш мозг просто не способен запомнить все эти ветки, что предлагает GTO.

Принимайте решение самостоятельно

Решение, ставить или нет на трех улицах имеет 8 возможных сценариев. Если выбираем между мелкой ставкой, большой и чеком – уже 27 вариантов, то есть 27 диапазонов, каждый из которых нужно балансировать. Это мы еще не берем во внимание действия оппонента и не учитываем наши диапазоны чек-колла и чек-рейза. Все это невозможно запомнить и это отличная новость, ведь оппоненты тоже не смогут.

GTO предлагает постоянно миксовать бетсайзинг в одинаковых ситуациях, чтобы озадачивать оппонентов. Однако, даже топ-профессионалам сложно играть настолько разнообразно.

Поэтому, профи знают, с какими руками сколько ставить, но не миксуют сайзинг. То есть играют по стратегии, которую легко запомнить, и которую солвер одобряет. Вот почему важно изучать теорию. Чтобы не копировать GTO, а понимать, о чем думают оппоненты. Если знаете, как себе представляют оптимальную игру соперники – сможете придумывать, как их обыгрывать.

Успех звездного украинца

Успешный украинский игрок Андрей Держипильский снова добился высокого результата в престижном турнире. Он финишировал пятым в Titans Event с бай-ином аж 5 200 долларов и заработал 33 тысячи.