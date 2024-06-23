Самый дорогой турнир WSOP с бай-ином 250 000 долларов собрал аж 75 входов и солидную гарантию в 18 675 000 долларов. Поэтому чемпион получит пока самую большую выплату на нынешней Мировой серии – 5 415 152 долларов.

Читайте также Второй браслет WSOP за 2 недели – невероятный Сивер подобрался к 26 миллионам карьерных призовых

Борьбу за главный приз уже не ведет Даниэль Негреану. Один из самых популярных покеристов планеты вылетел незадолго до призовой зоны на 18-й позиции. Бабл в турнире еще не лопнул – в зоне ITM есть только 12 мест, пока двое лишних. Наименьшая выплата – 506 757 долларов.



Даниэль Негреану / Фото PokerNews

Попасть в призы, тем более зацепиться за второй на нынешнем WSOP и в целом 12-й браслет в карьере, не против Фил Айви. У маститого американца почти 19 больших блайнов и 10 позиция в чип-каунте. На одну ступеньку выше расположился Крис Ханичен, который также уже результативно выстрелил на нынешнем WSOP, выиграв турнир по 100 000 долларов.



Адриан Матеос / Фото PokerNews

А вот больше всего фишек перед третьим днем турнира собрали Сантош Суварна, у которого почти 50 больших блайндов, и Адриан Матеос – 54 ББ. Для испанца, который является владельцем 4 браслетов WSOP, к таким раскладам не привыкать. В 2021 году Матеос уже выигрывал турнир с бай-ином 250 000 долларов, и также в рамках Мировой серии покера.

Айви выбил Негреану, но остался без браслета

Пока едва ли не самым звездным турниром WSOP-2024 стали соревнования в не слишком популярной среди любителей дисциплине Разз. В битве за браслет сошлись почти исключительно топовые профессионалы.