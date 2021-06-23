Фил Айви – чемпион WPT Heads UP Championship

В финале турнира американец победил другую легенду покера Патрика Антониуса. Бой двух титанов привлек большое внимание болельщиков.

На пути к финалу эти парни выбили именитых оппонентов. Финн оставил за бортом соревнования Стефана Буракова и Сэма Гринвуда, Айви разобрался со Стивом Чидвиком и Крисом Круком.

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Довольно неожиданно в финальном хедз-апе борьбы не вышло. Айви буквально катком проехался по своему сопернику. Для оформления чемпионства Филу хватило двух с половиной часов.

По регламенту турнира, матч продолжался до трех побед кого-то из участников. Американец разгромил Антониуса 3:0. Фил заработал 400 тысяч долларов призовых, Патрик – вдвое меньше 200 тысяч баксов.