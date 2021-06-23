Філ Айві — чемпіон WPT Heads UP Championship

У фіналі турніру американець переміг іншу легенду покеру Патріка Антоніуса. Бій двох титанів привернув велику увагу вболівальників.

На шляху до фіналу ці хлопці вибили іменитих опонентів. Фін залишив за бортом змагання Стефана Буракова і Сема Грінвуда, Айві розібрався зі Стівом Чідвіком та Крісом Круком.

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Доволі несподівано у фінальному хедз-апі боротьби не вийшло. Айві буквально катком проїхався по своєму суперникові. Для оформлення чемпіонства Філові вистачило двох з половиною годин.

За регламентом турніру, матч тривав до трьох перемог когось із учасників. Американець розгромив Антоніуса 3:0. Філ заробив 400 тисяч доларів призових, Патрік — вдвічі менше, 200 тисяч баксів.