Джонатан Ван Флит обучает игре в покер своего 77-летнего отца

Известный покер-про Джонатан Ван Флит поделился в твиттере радостной новостью. Его 77-летний отец-пенсионер начал карьеру в покере и уже затащил свой первый турнир.

Ван Флит-старший начал играть в покер в июне 2021 года. Спустя пару месяцев он добился первого успеха, выиграв 201 доллар в дешевом турнире.

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Джонатан Ван Флит – онлайн-регуляр из канадского города Ванкувер, который еще в средине 2000-х играл самые дорогие МТТ-турниры. За свою карьеру "apestyles" заработал около 10 миллионов долларов, но не все так гладко складывалось в жизни Ван Флита.

В разные периоды карьеры он страдал от депрессии и алкоголизма, употреблял наркотики и даже был отправлен на лечение. Преодолев все трудности, Джо окончательно вернулся на вершину онлайн-покера, когда в 2017 году выиграл в одном турнире более миллиона долларов.

Благодаря твиттер все узнали, что 77-летний отец Ван Флита также играет в покер. Его первый успех – 201 доллар за победу в турнире с бай-ином 3,30. Об этом Ван Флит с гордостью написал в соцсетях.

Отец Ван Флита сыграл 35 турниров и уже имеет профит 160 долларов. За покерными столами его можно встретить под ником "g33z".