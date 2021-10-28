Джонатан Ван Фліт навчає грі в покер свого 77-річного батька

Відомий покер-про Джонатан Ван Фліт поділився у твіттері радісною новиною. Його 77-річний батько-пенсіонер розпочав кар'єру покериста і вже виграв свій перший турнір.

Ван Фліт-старший почав грати в покер у червні 2021 року. Через кілька місяців він досяг першого успіху, вигравши 201 долар у дешевому турнірі.

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Джонатан Ван Фліт – онлайн-регуляр із канадського міста Ванкувер, який ще в середині 2000-х грав найдорожчі МТТ-турніри. За свою кар'єру "apestyles" заробив близько 10 мільйонів доларів, але не все так гладко складалося у житті Ван Фліта.

У різні періоди кар'єри він страждав від депресії та алкоголізму, вживав наркотики та навіть був відправлений на лікування. Подолавши всі труднощі, Джонатан остаточно повернувся на вершину онлайн-покеру, коли в 2017 році виграв у турнірі понад мільйон доларів.

Завдяки твіттер всі дізналися, що 77-річний батько Ван Фліта також грає в покер. Його перший успіх – 201 долар за перемогу в турнірі з бай-іном 3,30. Ван Фліт з гордістю про це написав у соцмережах.

Батько Ван Фліта відіграв 35 турнірів і вже має профіт 160 доларів. За покерними столами його можна зустріти під ніком "g33z".