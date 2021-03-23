На ведущей украинской покерной платформе PokerMatch продолжается акция Miner's Jackpot, которая позволяет заработать неплохие призовые при минимальных инвестициях. Теперь ценители кэш-игры, кроме борьбы за часть от бед-бид-джекпота, смогут получить дополнительные подарки.

Участники кэш-игры за столами Miner's Jackpot, при минимальном бай-ине только в 1 гривну и блайндах 0.01 / 0.01 гривны, претендуют на долю от пятизначного джекпота. Это случится, если один из соперников с комбинацией стрит-флеш проигрывает более сильной руке. При этом, участникам столов Miner's Jackpot даже не нужно прилагать усилия и тратить время для розыгрышей. Раздачи осуществляются автоматически в режиме авто-оллин.

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Если за столом состоялась бэд-бид раздача, ее победитель получает 20% призового фонда, неудачник – 50%. Еще 30% распределят между другими участниками стола. Но и это еще не все! Отныне за столами Miner's Jackpot будут разыгрывать дополнительные призы. С 24 марта в рамках акции стартует специальный лидерборд, участники которого поборются за приятные бонусы, собирая топовые комбинации. Дополнительная информация – на официальном сайте PokerMatch.