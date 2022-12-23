Джейсон Кун заработал 500 000 долларов в бесплатном покерном турнире

Американский покерист Джейсно Кун выиграл специальный турнир для победителей лидерборда PokerGO Tour. Это впервые организаторы провели событие для лучших игроков всех популярных офлайн-серий.

В зачёт лидерборда шли результаты не только событий PokerGO Tour, но и других популярных серий таких как WSOP, WPT и Triton. В соответствии с набранными очками игроки получали стек для специального турнира PokerGO Tour Championship, в котором победитель получает весь приз 500 000 долларов.

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В турнире сыграли многие именитые покеристы: Фил Айви, Даниэль Негреану, Стивен Чидвик, Эспен Йорстад, Пол Фуа, Никита Бодяковский и другие. Джейсон Кун стартовал с третьим стеком, но уже после первого дня был огромным чип-лидером со 153 ББ. У ближайшего преследователя Чада Эвслейдж был стек 29 ББ.

Не без трудностей, но Кун все же выиграл этот турнир. К моменту начала хедз-апа с Шоном Винтером с двойным перевесом лидировал соперник. Выигранная раздача с 8-2 против Q-J вернула преимущество Джейсону, после чего он дожал оппонента и забрал главный приз 500 000 долларов.

В декабре мне всегда складывается. В 2016 году на WPT я выиграл два турнира подряд по 25 000 долларов. Не знаю, в чём секрет, может атмосфера Рождества так влияет, – признался Джейсон Кун.

Всего в 2022 году американец выиграл более 8 000 000 долларов призовых, включая 1 600 000 за победу в хедз-апе High Stakes Duel против Фила Хельмута. После выигранного PokerGO Tour Championship Джейсон Кун обогнал Эрика Сайдела в рейтинге All Time Money List. Теперь у Куна 42,38М призовых, а у Сайдела 42,21М.