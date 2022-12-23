Джейсон Кун заробив 500 000 доларів у безплатному турнірі з покеру

Американський покерист Джейсно Кун виграв спеціальний турнір для переможців лідерборду PokerGO Tour. Це вперше організатори провели таку подію для найкращих гравців популярних офлайн-серій.

У залік лідерборду йшли результати не лише турнірів PokerGO Tour, а й інших популярних серій таких як WSOP, WPT або Triton. За набраними очками в усіх турнірах гравці отримували стек для спеціального фріролу PokerGO Tour Championship, у якому переможець отримував весь приз 500 000 доларів.

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У турнірі зіграло багато відомих покеристів: Філ Айві, Даніель Негреану, Стівен Чідвік, Еспен Йорстад, Пол Фуа, Микита Бодяковський та інші. Джейсон Кун стартував із третім стеком, але після першого дня став величезним чип-лідером зі 153 ББ. Найближчий переслідувач Чад Евслейдж мав стек 29 ББ.

Не без труднощів, але Кун все-таки виграв цей турнір. На момент початку хедз-апу з Шоном Вінтером суперник мав подвійну перевагу за стеком. Виграна роздача з 8-2 проти Q-J повернула чип-лідерство Джейсону, після чого він дотиснув опонента та забрав 500 000 доларів.

У грудні мені завжди складається. У 2016 році на WPT я виграв два турніри поспіль по 25 000 доларів. Не знаю, у чому секрет. Можливо, атмосфера Різдва так впливає, – зізнався Джейсон Кун.

Загалом у 2022 році американець виграв понад 8 000 000 доларів призових, включаючи 1 600 000 за перемогу на High Stakes Duel проти Філа Хельмута. Після виграного PokerGO Tour Championship Джейсон Кун обігнав Еріка Сайдела у рейтингу All Time Money List. Тепер у Куна 42,38 М призових, а у Сайдела 42,21 М.