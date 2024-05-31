Зрелище не для слабой психики: запушили по миллиону баксов еще на префлопе - безумное видео

На покерном шоу Hustler Live состоялась раздача, которая вызывает немало вопросов к обоим участникам банка. Так или иначе, один из игроков за считанные минуты заработал более миллиона долларов.

Организаторы покерного шоу Hustler Live максимально подогрели интерес к своему продукту. Текущий сезон получил название Million Dollar Game, что заставляет каждого покериста разменяться минимум на миллион баксов, а учитывая блайнды в 500/1000 долларов, зрелище здесь гарантировано.

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Алан Китинг и игрок с ником "Texas Mike", забыв о педали тормозов, устроили крутой экшен, вооружившись далеко не самыми сильными руками. Китинг рискнул суммой в более чем миллион долларов со сьютовыми A-Q, Mike объявил олл-ин с 10-10. Поехали ребята на префлопе, имея примерно равные шансы на победу.

Видео из сети X Hustler Casino Live

Однако, уже на флопе компанию двум семеркам составил червовый туз, который оставил мизерные шансы на победу владельцу карманной пары. Ни один из двух аутов на последних улицах не пришел, поэтому космический банк в 2 214 000 баксов отправился на бокс бесстрашного Алана Китинга.

Плейбой и финансист "накормил" покерных акул миллионами фунтов

Джордж Котрел проиграл от 16 до 18.5 миллионов только за одну сессию во время дорогой кэш-игры в Черногории. Британского толстосума хорошо подоили китайские миллиардеры и голливудские знаменитости.