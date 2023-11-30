Две звезды – одно кольцо: Гутый и "Jock" выступят в Главном событии WSOPC

Известные украинские покеристы отправились в Сан-Ремо, где проходит серия WSOP International Circuit. Ребята сразятся за главное кольцо на престижном фестивале.

В Сан-Ремо кипят покерные баталии "кольцевой" международной серии WSOP. 1 декабря стартует Главное событие, в котором примут участие и украинцы.

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В Италию, в частности, отправились Михаил Гутый – один из самых титулованных украинских покеристов, и Костя Jock – известный стример и онлайн-регуляр. Украинцы попытаются развить успех, заложенный другими нашими покеристами в сайд-ивентах WSOPC.

Украинские спортсмены сыграли за двумя финальными столами, а также неоднократно попадали в призы. Так, третьим в WSOPC Mystery Bounty финишировал Андрей Вакалюк, украинец обошел более 700 игроков. А вот Александр Шевченко занял 4-е место в турнире WSOPC Regular.