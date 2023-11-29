Андрей Держипильский не обошел своим вниманием и кошельком престижный еженедельный онлайн-турнир с бай-ином 10 300 долларов. Более того, украинец стал участником финального стола.

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За финалкой, однако, Держипильский не продержался и 10 минут, нашего регуляра постиг неотвратимый кулер. Андрей выставился с карманными валетами против ручных королей и отправился отдыхать на восьмом месте. Приз для украинца – 50 435 долларов.



Скрин раздачи с участием Держипильского / Фото Cardmates

А обидчиком нашего спортсмена стал будущий чемпион Владимир Минько (284 669 долларов призовых), который в хед-апе справился с маститым Майклом Адамо (222 314 призовых). Австралиец, к слову, был близок к своему уже седьмому титулу в разборках "миллионеров".