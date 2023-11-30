Дві зірки – один перстень: Гутий і "Jock" виступлять в Головній події WSOPC

Відомі українські покеристи відправились до Сан-Ремо, де проходить серія WSOP International Circuit. Хлопці поборються за головний перстень на престижному фестивалі.

В Сан-Ремо киплять покерні баталії "кільцевої" міжнародної серії WSOP. 1 грудня стартує Головна подія, в якій візьмуть участь й українці.

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До Італії, зокрема, вирушили Михайло Гутий – один із найтитулованіших українських покеристів, та Костя Jock – відомий стрімер і онлайн-регуляр. Українці спробують розвинути успіх, який заклали інші наші покеристи у сайд-івентах WSOPC.

Українські спортсмени вибороли місця за двома фіналками, а також неодноразово потрапляли до призів. Так, зокрема, третє місце у WSOPC Mystery Bounty здобув Андрій Вакалюк, українець обійшов понад 700 гравців. А от Олександр Шевченко посів 4 місце у турнірі WSOPC Regular.