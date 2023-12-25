Тайна исчезновения игрока в покер: Джордж Янссен возвращается после 35 дней плена

Четырехкратный чемпион WSOP Circuit Джордж Янссен был похищен и находился в плену больше месяца. Пару дней назад его со связанными руками обнаружил на обочине случайный прохожий.

Джордж Янссен выиграл все свои титулы WSOPC за последние полтора года. Возможно, именно этот факт бросился в глаза мошенникам, решившим организовать похищение. Последний турнир американец выиграл в сентябре на Mid-States Poker Tour, получив более 80 000 долларов, а общая сумма его призовых в офлайне составляет более 440 000 долларов.

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Впервые о пропаже Джорджа Янссена заявили 13 ноября. Через несколько дней его друг обнаружил машину покериста и сообщил об этом в полицию. В местных отчетах о вероятном похищении отмечалось, что за последнее время Джордж заработал много денег, играя в покер.

Спустя месяц Янссена с окровавленным лицом и связанными руками обнаружил случайный прохожий. Сообщается, что его держали в течение 35 дней в подвале дома в районе Толедо. Мошенники требовали выкуп в размере 500 000 долларов.

Заплатил ли он эту сумму мошенникам, пока неизвестно. Полиция проводит расследование.