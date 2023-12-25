Таємниця зникнення гравця в покер: Джордж Янссен повертається після 35 днів полону

Чотириразовий чемпіон WSOP Circuit Джордж Янссен був викрадений і перебував у полоні понад місяць. Кілька днів тому його зі зв'язаними руками на узбіччі помітив випадковий перехожий.

Джордж Янссен виграв усі свої титули WSOPC за останні півтора року. Можливо, саме цей факт упав в око шахраям, які вирішили організувати викрадення. Останній турнір американець виграв у вересні на Mid-States Poker Tour, отримавши понад 80 000 доларів, а загальна сума його призових в офлайні складає понад 440 000 доларів.

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Вперше про зникнення Янссена заявили 13 листопада. Через кілька днів його друг знайшов машину покериста та повідомив про це у поліцію. У місцевих звітах про ймовірне викрадення зазначалося, що останнім часом Джордж заробив багато грошей, граючи в покер.

Через місяць покериста із закривавленим обличчям та зв'язаними руками помітив випадковий перехожий. Повідомляється, що його тримали протягом 35 днів у підвалі будинку у районі Толедо. Шахраї вимагали викуп 500 000 доларів.

Чи заплатив він цю суму шахраям, поки що невідомо. Поліція проводить розслідування.

