PLON (Poker League of Nations) стремится взять под свое крыло молодых женщин в возрасте от 18 до 29 лет и готовить новые кадры для профессионального занятия покером. Кроме собственно обучения, организация хочет активно сотрудничать со СМИ, чтобы инициатива получила широкую огласку. Для реализации своего замысла, PLON привлекла лучшие кадры.

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Раскруткой и обучением в рамках "PLON Rising" будут заниматься известные современные покерные про Мария Хо и Лекси Гейвин. Свою лепту также внесут писательницы Мария Конникова и Аманда Ботфелд. А настоящим вдохновителем для студенток будет Барбара Энрайт – единственная покеристка в истории, которой удалось сыграть за финальным столом WSOP Main Event. В 1995 году американка финишировала пятой в самом престижном покерном турнире, в целом выиграла 3 браслета WSOP и попала в "Зал славы покера".