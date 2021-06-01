PLON (Poker League of Nations) прагне взяти під своє крило молодих жінок віком від 18 до 29 років і готувати нові кадри для професійного заняття покером. Окрім власне навчання, організація хоче активно співпрацювати зі ЗМІ, аби ініціатива набула широкого розголосу. Задля реалізації задуму PLON залучила найкращі кадри.

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Розкруткою і навчанням в рамках "PLON Rising" займатимуться відомі сучасні покерні про Марія Хо та Лексі Гейвін. Свою лепту також внесуть письменниці – Марія Коннікова і Аманда Ботфелд. А справжнім натхненником для студенток буде Барбара Енрайт – єдина покеристка в історії, якій вдалось зіграти за фінальним столом WSOP Main Event. В 1995 році американка фінішувала п’ятою у найпрестижнішому покерному турнірі, загалом виграла 3 браслети WSOP і потрапила до "Зали слави покеру".