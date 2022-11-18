Вся подборка фильмов есть на ютубе, но большинство работ на английском языке. Для удобства можно включить в настройках проигрывателя украинские субтитры.

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"Подпольный покер Нью-Йорка" (Underground Poker NYC, 2012)

За 5 лет до выхода фильма "Большая игра" про бывшую олимпийскую чемпионку Молли Блум, создавшую подпольное казино для голливудских знаменитостей, появилась документальная работа от National Geographic о нелегальной игре в самом крупном городе США. В ней рассказывается как организуют игру в Нью-Йорке, кто в ней участвует и как выбивают долги из игроков.

"A NERD STORY – A historie de Yuri Dzivielevski no poker", 2021

В этом фильме история успешного бразильского покериста Юрия Дзивилевского, играющего на самых высоких лимитах. "Я посвятил 10 000 часов покеру, чтобы стать экспертом быстрее других просто потому, что в моей жизни ничего не было кроме покера", – делится своим секретом игрок.

"Гриндеры" (Grinders, 2011)

Главный герой фильма – безработный режиссёр Мэтт Галлахер. Недавно он стал отцом, и чтобы прокормить семью, решился на отчаянный шаг – стал гриндером подпольных кэш-игр. В этом фильме есть Даниэль Негреану, играющий в гольф, а также многие другие интересные персонажи.

"10 for 10 | Official Full Documentary WSOP", 2015

В документальном фильме история победы шведского покериста Мартина Якобсона в Главном событии Мировой серии покера-2014, куда он отобрался через онлайн-сателлит. Он мог забрать стоимость пакета наличными или ехать играть. Для него это был первый такой крупный турнир в карьере.

"Last Call", 2021

Серия документальных фильмов-интервью про выдающихся покеристов из Финляндии и других стран. У каждого из них своя история и метод достижения результата.