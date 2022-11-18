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"Підпільний покер Нью-Йорка" (Underground Poker NYC, 2012)

За 5 років до виходу фільму "Велика гра" про Моллі Блум, колишню олімпійську чемпіонку, яка створила підпільне казино для голлівудських знаменитостей, з'явилася документальна стрічка від National Geographic про нелегальну гру у найбільшому місті США. У ній розповідається хто і як організовує гру у Нью-Йорку, хто у ній бере участь та як вибивають борги із гравців.

"A NERD STORY – A historie de Yuri Dzivielevski no poker", 2021

У фільмі розповідь успішного бразильського покериста Юрія Дзивілевського, який грає на найвищих лімітах. "Я присвятив 10 000 годин покеру, щоб стати експертом швидше за інших тому, що у моєму житті не було нічого крім покеру", – розповідає у фільмі сам гравець.

"Гріндери" (Grinders, 2011)

Головний герой фільму – безробітний режисер Метт Галлахер. Нещодавно він став батьком, і щоб прогодувати сім'ю, зважився на відчайдушний крок – став гріндером підпільних кеш-ігор. У цьому фільмі є Даніель Негреану, який грає в гольф, а також багато інших цікавих персонажів.

"10 for 10 | Official Full Documentary WSOP", 2015

Документальний фільм про перемогу шведського покериста Мартіна Якобсона у Головній події Світової серії покеру 2014 року, куди він відібрався через онлайн-сателіт. Він міг забрати вартість пакета готівкою або їхати грати. Для нього це був перший великий турнір у кар'єрі.

"Last Call", 2021

Серія документальних фільмів-інтерв'ю про видатних покерних гравців із Фінляндії та інших країн. У кожного з них своя історія та свої методи перемог.