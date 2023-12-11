Оле Шемион проигнорировал проходящую на Багамах зимнюю версию WSOP, а отправился в Прагу на этап Европейского покерного тура. В столицу Чехии съездил не зря.

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Прошло более семи лет с момента предыдущей победы Оле Шемиона на EPT, тогда немецкий покерист завоевал титул в турнире за 100 000 евро и оформил свой бест-кэш 1 597 800 евро (1 807 078 долларов призовых). В этот раз зажег в ивенте с бай-ином 25 000 евро.



Оле Шемион / Фото PokerNews

Турнир собрал 27 входов и немало известных имен. Среди соперников Оле Шемиона были Никлас Астедт, Андрас Немет, Димитар Данчев. Впрочем, ни один из перечисленных спортсменов не попал в призовую зону, в которую пробились только шесть лучших. В хедз-апе Шемион разобрался со швейцарцем Цайтером (158 800 евро призовых) и повесил на свой второй титул ЕРТ ценник в 246 370 евро.



Оле Шемион / Фото Triton Poker

Благодаря результативной игре в Праге, Оле Шемион приблизился к отметке в 20 миллионов призовых за карьеру, у немца 19 651 205 долларов. Такая гроссмейстерская цифра подчинилась только 43 покеристам за всю историю покера.