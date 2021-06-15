Дэвид Питерс продолжает куражиться на US Poker Open

Известный американец демонстрирует грандиозную форму на живой Серии в США. Питерс вырвался на первое место общего рейтинга.

Сделал это Питерс благодаря триумфу в турнире за 25 тысяч долларов. 69 участников гарантировали немаленький призовой фонд — 1,7 миллиона баксов.

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Самый большой и вкусный кусок этого пирога "откусил" именно американец. Он, на правах чемпиона, забрал 465 тысяч долларов. Интересно, что в финальном хедз-апе Дэвид смог победить известного онлайн-игрока Ивана Зуфича. К решающему этапу хорват подходил в роли лидера, но растранжирил преимущество и удовлетворился статусом раннер-апа, заработав 345 тысяч "зеленых".

Отметим, что пятое место заняла известная канадская покеристка Ванесса Кейд – 138 тысяч долларов призовых.

Этот триумф позволил Питерсу захватить лидерство в общем рейтинге серии. Дэвид потеснил с вершины боснийца Али Имсировича. Чемпион серии получит "Золотого орла" и 50 тысяч долларов.