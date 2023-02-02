Детективный сериал о покере: вышли премьерные серии нового "Poker Face"

Звёздный актерский состав, новая загадка каждую неделю и множество секретов, которые предстоит раскрыть. В новом детективном сериале с Наташей Лионни определённую роль сыграет покер.

Создателем и режиссёром сериала "Poker Face" выступил Райан Джонсон – автор кинофраншизы "Достать ножи". Его новое творение под названием популярного покерного термина имеет редкий поджанр howcatchem ("Как их поймать?").

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Его суть в том, что зрителям в начале эпизода показывают убийцу и преступление, а цель детектива – найти злодея и доказать его вину. Эту миссию в сериале "Poker Face" берёт на себя Чарли, роль которой сыграла американская актриса Наташа Лионни.

Главная героиня сериала имеет дар, который особенно полезен в покере Любительница азартных игр Чарли сразу видит, когда соперник блефует, а когда говорит правду. Однажды удивительный талант девушки обнаруживает владелец крупного казино в Неваде.

Бизнесмен предложил мисс "детекторке лжи" скромную работу официантки и наврал всем игрокам своего заведения, что Чарли мухлюет. Внешний вид и стиль "Poker Face" невероятно похожи на "Достать ножи", сочетая захватывающую загадочную сюжетную линию с эффективными моментами юмора.

Трейлер "Poker Face" демонстрирует смесь юмора и саспенса​: смотрите видео

Название первого эпизода "Рука мертвеца", что также привязывает сериал к покеру. Премьерные серии "Poker Face" появились 26 января, остальные 6 эпизодов первого сезона будут выходить еженедельно по четвергам.

Среди приглашенных звёзд "Poker Face" Эдриен Броуди, Бенджамин Брэтт, Черри Джонс, Хлоя Севиньи, Клеа Дюваль, Колтон Райан, Даниэль Макдональд, Даша Поланко, Эллен Баркин, Джамила Джамил, Джозеф Гордон-Левитт, Джудит Лайт, Лил Рел Ховери и другие.