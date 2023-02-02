Детективний серіал про покер: вийшли прем'єрні серії нового "Poker Face"

Зірковий акторський склад, загадка щотижня та безліч секретів, які належить розкрити. У новому детективному серіалі з Наташею Ліонні особлива роль відводиться покеру.

Режисером серіалу "Poker Face" виступив Райан Джонсон – автор кінофраншизи "Дістати ножі". Його нова робота, що має назву популярного покерного терміну, отримала рідкісний піджанр howcatchem ("Як їх спіймати?").

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Його суть у тому, що глядачам на початку епізоду показують вбивцю та злочин, а мета детектива знайти лиходія та довести його провину. У серіалі "Poker Face" цю місію бере на себе Чарлі – американська акторка Наташа Ліоні.

Головна героїня серіалу має талант, який особливо корисний у покері Любителька азартних ігор Чарлі одразу помічає, коли суперник блефує, а коли каже правду. Якось дивовижну здібність дівчини виявив власник великого казино у Неваді.

Бізнесмен запропонував міс "детекторці брехні" скромну роботу офіціантки, набрехавши гравцям свого закладу, що Чарлі махлює. Зовнішній вигляд та стиль серіалу "Poker Face" неймовірно схожий на "Дістати ножі", поєднуючи захопливу сюжетну лінію з ефективними моментами гумору.

Трейлер "Poker Face" демонструє поєднання гумору та саспенсу: дивіться відео

Назва першого епізоду "Рука мерця" також прив'язує серіал із покером. Прем'єрні серії "Poker Face" з'явилися 26 січня, а решта 6 епізодів першого сезону виходитимуть щочетверга.

Серед запрошених зірок "Poker Face" такі відомі актори як Едрієн Броуді, Бенджамін Бретт, Черрі Джонс, Хлоя Севіньї, Клеа Дюваль, Колтон Райан, Даніель Макдональд, Даша Поланко, Еллен Баркін, Джаміла Джаміл, Джозеф Гордон-Левітт, Джудіт Лайт, Ліл Рел Ховері та інші.