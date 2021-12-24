Дерзкий американский покерист пообещал утереть нос легенде

Шон Диб побывал на подкасте у Дага Полка, где поделился наполеоновскими планами на ближайшие годы. 35-летний американец заявил, что сумеет побить рекорд Фила Хельмута по количеству выигранных браслетов Мировой серии.

На нынешнем WSOP Фил Хельмут завоевал свой 16-ый золотой браслет, создав еще более солидное преимущество над когортой преследователей с 10-ю титулами. Речь о Дойле Брансоне, Джонни Чене и Филе Айви.

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Эксперты, следовательно, сомневаются, что кому-то когда-то удастся превзойти рекордсмена, который не спешит на пенсию. Шону Дибу, выигравшему всего 5 браслетов, погоня за Хельмутом не смахивает на сюжет фантастического фильма. Американец обещает сбросить легенду с трона за каких-нибудь двадцать лет.



Фил Хельмут празднует получение 16-го браслета / wsop.com

Едва ли не самый главный аргумент – динамика, с которой Шон Диб накапливает свои титулы. Все 5 своих ценных аксессуаров американец получил с 2015 года, а Хельмут за это время торжествовал трижды. По прогнозам Диба, Poker Brat будет постепенно сбрасывать обороты и максимум, на что может рассчитывать до конца карьеры – достижение отметки в 20 титулов WSOP.

Еще одно преимущество представителя новой младшей генерации покеристов – возможность охотиться за браслетами за виртуальными столами. В связи с пандемией, Мировая серия глобально перебралась в интернет и ежегодно разыгрывает десятки браслетов в сети.



Шон Диб / Фото PokerNews

Ну и наконец, скромняга Шон Диб считает себя лучшим за Хельмута игроком в турнирах с небольшим количеством игроков. А организаторы живого WSOP активно продвигают такие ивенты, введя в сетку немало турниров для хайроллеров. Именно участие в таком турнире принесло успех Шону Дибу на нынешнем WSOP, американец победил в ивенте по Пот-Лимит Омахе за 25 тысяч долларов.