Зухвалий американський покерист пообіцяв втерти носа легенді

Шон Діб побував на подкасті у Дага Полка, де поділився наполеонівськими планами на найближчі роки. 35-річний американець заявив, що зуміє побити рекорд Філа Хельмута за кількістю виграних браслетів Світової серії.

На цьогорічному WSOP Філ Хельмут завоював свій 16-ий золотий браслет створивши ще соліднішу перевагу над когортою переслідувачів із 10-ма титулами. Мова про Дойла Брансона, Джонні Чена і Філа Айві.

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Експерти, відтак, сумніваються, що комусь колись вдасться перевершити рекордсмена, який не поспішає на пенсію. Шону Дібу, який виграв лише 5 браслетів, погоня за Хельмутом не скидається на сюжет фантастичного фільму. Американець обіцяє скинути легенду із трону за якихось двадцять років.



Філ Хельмут святкує здобуття 16-го браслету / wsop.com

Чи не найголовніший аргумент – динаміка із якою Шон Діб накопичує свої титули. Усі 5 своїх цінних аксесуарів американець здобув з 2015 року, а Хельмут за цей час тріумфував тричі. За прогнозами Діба, Poker Brat поступово скидатиме оберти і максимум, на що може розраховувати до кінця кар’єри – досягнення позначки у 20 титулів WSOP.

Ще одна перевага представника нової молодшої генерації покеристів – можливість полювати за браслетами за віртуальними столами. У зв’язку із пандемією, Світова серія глобально перебралась в інтернет і щороку розігрує десятки браслетів у мережі.



Шон Діб / фото PokerNews

Ну і насамкінець, скромняга Шон Діб вважає себе кращим за Хельмута гравцем в турнірах із невеликою кількістю гравців. А організатори живого WSOP активно просувають такі івенти, ввівши в сітку чимало турнірів для хайролерів. Саме участь в такому турнірі приніс успіх Шону Дібу на цьогорічному WSOP, американець переміг в івенті з Пот-Ліміт Омахи за 25 тисяч доларів.