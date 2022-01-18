Мастер заоблачных лимитов не стесняется доказывать свою профпригодность и в более дешевых, а следовательно и более массовых турнирах. Мартиросян побил поле из 550 входов в ивенте за 2 200 долларов.

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Благодаря активности участников, гарантированный призовой фонд турнира Warm-Up удалось превзойти более чем вдвое – до более чем миллиона долларов. Кроме главного денежного вознаграждения в 190 656 долларов, чемпион получал пакет на участие в офлайн-серии в Черногории. Артур Мартиросян там точно выступит.

Русский вышел чип-лидером за финальный стол и надолго не покидал верхушку чип-каунта. В итоге, к хедз-апу Мартиросян собрал вдвое больше фишек, чем его соперник Артем Ауиткулов. Дуэль длилась меньше часа, а в решающей раздаче Мартиросян выиграл монетку с 6-6 против А-К. Вице-чемпион также получил шестизначные призовые – 140 440 долларов.