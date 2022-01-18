Майстер хайролу не соромиться доводити свою профпридатність і у дешевших, а відтак і більш масових турнірах. Мартіросян побив поле із 550 входів в івенті за 2 200 доларів.

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Завдяки активності учасників, гарантований призовий фонд турніру Warm-Up вдалось перевершити більш як удвічі – до понад мільйона доларів. Окрім головної грошової винагороди у 190 656 доларів, чемпіон отримував пакет на участь в офлайн-серії в Чорногорії. Артур Мартіросян там точно виступить.

Росіянин вийшов чип-лідером за фінальний стіл і надовго не покидав верхівку чип-каунту. У підсумку, до хедз-апу Мартіросян назбирав удвічі більше фішок, аніж його суперник Артем Ауіткулов. Дуель тривала менше години, а у вирішальній роздачі Мартіросян виграв монетку з 6-6 проти А-К. Віце-чемпіон також отримав шестизначні призові – 140 440 доларів.